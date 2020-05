Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Mönchengladbach (ots)

Eine 77-jährige Frau aus Windberg ist gestern Vormittag (27. Mai) Opfer eines Trickbetrugs geworden. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie brachten die Frau dazu, eine größere Summe Bargeld vor ihrem Haus an der Viersener Straße zu deponieren, das nun verschwunden ist.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bittet. Sie warnt, grundsätzlich niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen zu übergeben bzw. sie vor der Tür für sie zu deponieren. Beim geringsten Zweifel ruft die Polizei dazu auf, sich bei der Behörde zu erkundigen, von der die angebliche Amtsperson anrufen will.

Weitere Tipps gibt es im Internet unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten.

Wer gestern Vormittag an der Viersener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 02161-290. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell