Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Mönchengladbach (ots)

Zahngold war nach ersten Feststellungen der Geschädigten die Beute von Einbrechern, die am Montag zwischen 9 und 11 Uhr in ein Einfamilienhaus in Pongs an der Schützenstraße eingedrungen waren.

Die unbekannten Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und nach dem Eindringen in das Haus Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob neben dem Zahngold weiteres Diebesgut erbeutet wurde, stand zunächst nicht fest.

Für ihre Flucht wählten die Täter den Weg, auf dem sie zu dem Haus gelangt waren: durch den Garten. (ds)

