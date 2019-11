Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebe stehlen Opel Astra

Mönchengladbach (ots)

Sie stellte ihren schwarzen Opel Astra vergangenen Samstag um 15.10 Uhr an der Albertusstraße ab. Als sie am nächsten Tag um 12 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, war er schon in Diebeshänden. So erging es einer 34-jährigen Mönchengladbacherin am vergangenen Wochenende. Ihr Opel verfügte über Mönchengladbacher Kennzeichen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell