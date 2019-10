Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unverantwortliche Heimfahrt unter Alkoholeinwirkung mit zwei kleinen Kindern auf der Rückbank - Stark alkoholisierte Beifahrerin (Mutter) leistet Widerstand - 1 leicht verletzter Polizeibeamter

Mönchengladbach - Rheydt (ots)

Nach einer privaten Feier fuhr am frühen Samstagmorgen ein alkoholisierter 48jähriger Mann seine 32jährige Lebensgefährtin und deren 4 und 8 Jahre alten Kinder nach Hause. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, die das Fahrzeug gegen 2 Uhr auf der Bachstraße stoppen konnte. Während sich der Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, vor Ort einsichtig zeigte, wurde die Mutter ausfallend. Nachdem sie zunächst erfolglos versuchte, ihren Lebensgefährten zu schlagen, schlug sie einem einschreitenden Polizeibeamten mehrfach vor die Brust. Die Frau konnte überwältigt und gefesselt werden. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Nach der Entnahme einer Blutprobe (ebenso beim Fahrer) wurde die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die beiden Kinder wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell