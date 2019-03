Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Büro

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen hörte gegen 03.35 Uhr eine Anwohnerin an der Viersener Straße Einbruchgeräusche. Vor Ort stellten die Polizeibeamten Einbruchspuren am Büro des Berufsförderungswerkes der Diakonie fest. In unmittelbarer Tatortnähe wurden zwei Männer angetroffen, die Einbruchwerkzeug mitführten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell