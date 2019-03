Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

beim Wenden übersehen

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 25.03.2019, 14.25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Lindenstraße und Am Steinberg, bei dem ein Rollerfahrer erheblich verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr ein 75jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw BMW die Lindenstraße in Fahrtrichtung Marienburger Straße. Unmittelbar hinter der Einmündung Am Steinberg hielt er rechts am Fahrbahnrand an. Zur gleichen Zeit bog ein 70jähriger Rollerfahrer aus der Straße Am Steinberg nach links auf die Lindenstraße ein. Als er beabsichtigte, am vorgenannten Pkw links vorbei zu fahren, fuhr der BMW wieder an und wendete.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall und anschliessenden Sturz verletzte sich der 70Jährige erheblich. Er wurde nach Erstversorgung einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden.

Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 15.15 Uhr gesperrt. Es kam zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (so)

