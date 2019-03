Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Friedhofsgebäude und Totenhalle

Mönchengladbach (ots)

Er lag im Gebüsch des Friedhofes an der Viersener Straße: Ein Fußgänger fand den aufgebrochenen Tresor heute Morgen gegen 6 Uhr.

Der Finder informierte einen Angestellten des Friedhofes. Der wiederum stellte fest, dass sich sowohl am Verwaltungsgebäude als auch an der Totenhalle offensichtlich Einbrecher zu schaffen gemacht hatten.

Diese gelangten zwischen Samstag, 18 Uhr und heute Morgen durch ein Bürofenster oder eine Nebeneingangstür in das Gebäude der Friedhofsverwaltung. Sie brachen mehrere Innentüren auf, stahlen mindestens Bargeld, brachen den Tresor aus der Wand heraus und nahmen ihn zur späteren Fundstelle mit. Ob sie etwas daraus entwendeten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Totenhalle liegt etwa 500 Meter vom beschriebenen Tatort entfernt. Auch hierzu verschafften sie sich Zugang und brachen mehrere Behältnisse und die Tür zu einem Nebenraum auf. Etwaiges Diebesgut wird auch hier noch ermittelt.

Die Polizei fragt: Wem sind in der fraglichen Zeit auf dem oder rund um den Friedhof herum verdächtige Personen / Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Beobachtungen machen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise an die Rufnummer 02161-290. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell