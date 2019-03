Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach versuchtem Kiosk-Einbruch in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Der Betreiber eines Kiosk auf der Volksgartenstraße hielt sich in der vergangenen Nacht länger in seinem Geschäft auf.

Gegen 01:30 Uhr bemerkte er über eine Überwachungskamera eine männliche Person, die sich an der Eingangstüre des Kiosks zu schaffen machte. Zudem hörte er Geräusche an der Eingangstüre.

Als der Kiosk-Betreiber daraufhin das Licht im Verkaufsraum einschaltete, flüchtete die Person in Richtung Erzbergerstraße.

Die alarmierte Polizei konnte noch in Tatortnähe einen jungen Mann antreffen, auf den die von dem Kioskbetreiber abgegebene Beschreibung passte. Nachdem bei dem Mann noch Handschuhe und ein Schraubendreher aufgefunden wurden, erfolgte seine Festnahme.

Der 23-jährige wohnungslose Mann ist für die Polizei kein Unbekannter. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Zu dem versuchten Einbruch in den Kiosk machte er in seiner Vernehmung keine Angaben.

Der 23-Jährige wurde deshalb heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für ihn die Untersuchungshaft an, die gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.(jl)

