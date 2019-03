Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Dienstag, 09.00 Uhr und Mittwoch, 12.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Böningstraße eingebrochen. Die Täter brachen das Haustürschloss auf, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten vom Erdgeschoss bis zum Dachboden sämtliche Behältnissen nach Diebesgut. Den ersten Feststellungen zufolge flüchten sie ohne Tatbeute. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

