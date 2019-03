Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu "Mehrere Autos beschädigt"

Mönchengladbach (ots)

Wie gestern bereits berichtet, haben Unbekannte in der Zeit vom Abend des 4. März bis zum Morgen des 5. März an mehreren Pkw in Odenkirchen und Mülfort eine Scheibe eingeschlagen und teilweise Gegenstände daraus gestohlen.

Hinzu kommt in Mülfort eine eingeschlagene Seitenscheibe eines auf der Bruchstraße in diesem Zeitraum geparkten BMW 1er. Gestohlen wurde nichts.

Ebenso erging es den jeweiligen Haltern eines Honda FR-V, eines 3er BMW und eines Opel Tigra. Die Fahrzeuge standen allesamt geparkt auf der Schleestraße in Odenkirchen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(cw)

