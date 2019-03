Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Gestern haben unbekannte Diebe zwischen 9.30 Uhr und 17.45 Uhr am Platz "Am Minto" ein E-Bike gestohlen. Das stand, durch ein Schloss gesichert, an einem der dortigen Fahrradbügel. Es handelt sich um ein weißes Bike des Herstellers Stevens, Typ E-Triton SX Lady 54.

Wer Angaben zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrades machen kann, meldet diese bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell