Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub auf der Hindenburgstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2019, hat ein bislang unbekannter Täter eine 49-jährige Mönchengladbacherin auf der Hindenburgstraße beraubt. Die Frau befand sich um 12.00 Uhr in Höhe des Einkaufszentrums Minto, als sie von hinten einen kräftigen Stoß bekam und zu Boden stürzte. Der Angreifer öffnete ihre Handtasche und entwendete ihr Portemonnaie daraus. Dann flüchtete er mit der Tatbeute in Richtung Alter Markt. Der Mann war etwa 170 cm groß und von kräftiger Statur. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und trug eine schwarze Mütze. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell