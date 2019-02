Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrüger in Bonnenbroich unterwegs

80jährige Frau dreist bestohlen

Mönchengladbach-Bonnenbroich (ots)

Am Samstag um 10.30 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei der 80Jährigen. Er gab sich als Mitarbeiter des Finanzamtes, der Steuerfahndung, aus und verlangte zu Prüfzwecken eingelassen zu werden. Während er die ältere Dame in ein Gespräch verwickelte, klingelte ein angeblicher Kollege, der ebenfalls eingelassen wurde. Es gelang den beiden Männern, die 80Jährige abzulenken, so dass immer je einer die Räume unbeobachtet durchsuchen konnte.

Erst nachdem die beiden Tatverdächtigen schon einige Stunden weg waren, schöpfte die Geschädigte Verdacht und stellte im Anschluss fest, dass Schmuck und Bargeld entwendet worden waren.

Die Männer werden wie folgt beschrieben : 1. ca. 170 cm groß, 50 bis 60 Jahre alt, Bauchansatz, dunkle kurze Haare, glatt rasiert, vermutl. Deutscher 2. ca. 180 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Figur Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die am Samstagmorgen auf der Hüttenstraße Beobachtungen gemacht haben, die mit dem geschilderten Trickdiebstahl in Verbindung stehen können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161/290 zu melden. (so)

