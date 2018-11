POL-MG: Augen auf und Tasche zu! - Fazit einer Aufklärungswoche

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit vom 07.11.2018 bis zum 13.11.2018 fand die fünfte landesweite Aktions-woche der Polizei NRW gegen Taschendiebstahl statt Auch das Polizeipräsidium Mönchengladbach hat sich daran beteiligt.

An drei Tagen wurden Informationsstände an der Mobilen Wache der Polizei aufgebaut.

Interessierte Bürger/innen hatten dort Gelegenheit, sich rund um das Thema Taschendiebstahl zu informieren. Hierbei wurden die "Arbeitsweisen" von Taschendieben aufgezeigt, aber auch Möglichkeiten, wie man sich effektiv vor ihnen schützt.

Etliche Interessierte beschrieben, dass sie in den Medien darüber gelesen bzw. gehört hatten, und daher gezielt die Infostände aufsuchten, um sich beraten zu lassen.

Aus Präventionsgründen werden in den Bussen der NEW bereits seit Anfang Oktober, wie auch in den Jahren zuvor, auf den Info-Monitoren kurze Spots abgespielt, die vor Taschendieben warnen Hinzu kommt, dass in den Bussen vorhandene Videokameras es ermöglichen können, beweiserhebliche Identifizierung von Taschendieben vorzunehmen.

Trotz eines Rückgangs der Taschendiebstähle im Stadtgebiet werden diese weiterhin im Fokus der Polizei stehen. Im Rahmen von Einzelveranstaltungen, sowie über die unterschiedlichen Medien werden die Mönchengladbacher Bürger/innen weiterhin informiert werden, um ihre eigene Sicherheit und ein daraus resultierendes Sicherheitsgefühl zu verbessern.

