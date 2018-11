POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Gestern (14.11.2018) sind der Polizei vier Wohnungseinbrüche gemeldet worden. In einem Fall hat eine aufmerksame Zeugin zwei Einbrecher vertrieben und damit die weitere Tatbegehung verhindert.

1. Gegen 18.00 Uhr fielen einer Anwohnerin zwei Männer auf der Straße Am Steinberg auf. Einer war gerade dabei, ein in Kippstellungen befindliches Fenster durch Hindurchgreifen zu entriegeln, während der zweite Mann etwas abgesetzt "Schmiere" stand. Als die Zeugin sich durch Rufe bemerkbar machte, flüchteten beide zu Fuß in Richtung Ludwig-Weber-Straße. Sie waren 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Der Täter, der an dem Fenster manipuliert hatte, war schwarz bekleidet und hatte eine schwarze Skimaske über den Kopf gezogen. Der zweite Täter hatte kurze blonde Haare und war mit einer hellen Winterjacke bekleidet.

2. Auf der Straße Puttschen sind Unbekannte zwischen 07.30 Uhr und 12.50 Uhr über einen Gitterzaun in den Garten eines Einfamilienhauses geklettert und haben eine Terrassentür aufgehebelt. Im Haus suchten sie nach Diebesgut und erbeuteten den ersten Feststellungen zufolge Bargeld und Schmuck.

3. Auf der Straße Ruckes sind Einbrecher zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr über die Garage auf das Dach eines Wintergartens und von dort aus auf den Balkon des Einfamilienhauses geklettert. Nachdem sie erfolglos an einem Fenster gehebelt hatten, gelang es ihnen die Balkontür aufzubrechen. Im Inneren suchten sie in sämtlichen Räumen nach Beute und stahlen Bargeld und Schmuck.

4. Zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr sind unbekannte Täter auf dem Hamerweg über einen Zaun geklettert und auf ein Gartengrundstück gelangt. Dort brachen sie die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung auf und suchten nach Wertgegenständen. Aus dem Schlafzimmer wurde eine Schmuckschatulle gestohlen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

