POL-MG: Motorroller fährt gegen Hauswand

Mönchengladbach (ots) - Am Samstagnachmittag hat sich um 16 Uhr auf der Annakirchstraße ein Verkehrsunfall ereignet, der einen schwerverletzten Motorrollerfahrer zur Folge hat. Der 27-jährige Mönchengladbacher befuhr mit dem Motorroller seines Bruders die Annakirchstraße, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr gegen eine Hauswand und wurde durch den Aufprall zusammen mit dem Roller wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo er zum Liegen kam. Der 27-Jährige wollte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Ob der Konsum von Alkohol oder Drogen sowie gar die Nutzung eines Mobiltelefons unfallursächlich gewesen sein könnten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Weiterhin wies der Roller bautechnische Veränderungen auf und wurde zur Begutachtung sichergestellt. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in stationärer Behandlung. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben dazu machen können, sollen sich bitte unter der Rufnummer 02161 290 mit der Polizei in Verbindung setzen. (ha)

