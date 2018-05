POL-MG: Unfallflucht auf der Schwalmstraße- Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Freitag (27.04.2018) hat sich um 08:15 Uhr auf der Schwalmstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem sich ein grüner Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Eine 65-jährige Mönchengladbacherin fuhr mit ihrem blauen Toyota auf der Schwalmstraße in Richtung Breite Straße. Hierbei wurde sie von einem grünen Auto überholt. Weil dieses dabei sehr dicht an ihrem Fahrzeug vorbeifuhr, lenkte sie nach rechts und stieß mit vier auf einem Parkstreifen stehenden Autos zusammen. Dabei wurden an drei Autos die Außenspiegel beschädigt und ein geparkter roter Toyota gegen ein Metalltor gedrückt. Der überholende grüne Wagen fuhr derweil davon. Es entstand ein insgesamt hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und ggf. Angaben zu dem grünen Auto machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

