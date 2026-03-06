Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofenster eingeschlagen/ Nichts entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Friedmate;

Tatzeit: 05.03.2026, zwischen 17.15 Uhr und 20.50 Uhr;

In einen geparkten Fiat Ducato eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Donnerstag in Ahaus. Der Wagen stand zwischen 17.15 Uhr und 20.50 Uhr auf einem Parkplatz einer Turnhalle an der Straße Friedmate. Die Unbekannten schlugen die Seitenscheibe ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell