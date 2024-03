Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Geschäft

Ein Täter flüchtig

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Pfeifenofen;

Tatzeit: 11.03.2024, gegen 03.50 Uhr;

Auf frischer Tat ertappt und festgenommen wurde ein 28-Jähriger in der Nacht zu Montag in Stadtlohn. Zuvor war der Ahauser mit einem Komplizen gewaltsam in die Lagerräume eines Geschäfts an der Straße Pfeifenofen eingedrungen. Gemeinsam luden sie diverses Diebesgut in einen an der Tatörtlichkeit geparkten Pkw. Der zweite bislang unbekannte, männliche Täter entfernte sich fußläufig in westliche Richtung entlang der Berkel. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 melden. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell