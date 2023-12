Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Maria Veen - Einbrecher schlagen Fenster ein

Reken - Maria Veen (ots)

Tatort: Reken - Maria Veen, Zum Heubach;

Tatzeit: 05.12.2023, zwischen 11.00 Uhr und 20.00 Uhr;

Bargeld haben Unbekannte in Maria Veen bei einem Einbruch erbeutet. Die Täter waren am Dienstag in ein Wohnhaus an der Straße Zum Heubach eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher ein Fenster eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell