Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht

2.000 Euro Schaden angerichtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße, Parkstreifen in Höhe des Friedhofs;

Unfallzeit: zwischen 22.07.2023, 12.00 Uhr und 24.07.2023, 10.30 Uhr;

Beschädigungen am Radkasten und an der Stoßstange hinten links verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Fahrzeug. Der graue Mercedes R 320 CDI hatte auf einem Parkstreifen der Gildehauser Straße in Höhe des Friedhofs gestanden. Der Unfall muss zwischen Samstag, 12.00 Uhr und Montag, 10.30 Uhr stattgefunden haben. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell