Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Diebesbande unterwegs

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Eschstraße; Tatzeit: 16.05.2023, ca. 12.30 Uhr;

Zeugen meldeten am Dienstagmittag drei Männer, die mit einer Tasche voller Diebesgut aus dem Netto-Markt an der Eschstraße geflohen sind. Auf dem Parkplatz wurde einer der Verdächtigen angetroffen. Der 25-jährige Rumäne mit derzeitigem Wohnsitz in Düsseldorf stand an einem schwarzen Ford Mondeo mit Düsseldorfer Kennzeichen. Mit den Worten "Nix zappzerapp" wies er den Diebstahl zunächst von sich. In dem Pkw wurde Diebesgut (127 Tüten Nüsse und 17 Schachteln Pralinen) aufgefunden. Das Diebesgut konnte dem Netto-Markt zugeordnet werden. In dem Pkw fanden die Beamten aber auch 35 Packungen Wäscheparfum und sechs Packungen ätherische Öle. Dieses mutmaßliche Diebesgut konnte noch keiner konkreten Straftat zugeordnet werden und wurde ebenso sichergestellt, wie das Fahrzeug. Der 25-Jährige zeigte sich in seiner späteren Vernehmung teilgeständig. Er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell