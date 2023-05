POL-BOR: Gescher - Ersatzreifen von Sattelaufliegern entwendet

Velen (ots) - Tatort: Velen, Alte Gärtnerei; Tatzeit: 02.05.2023, 12.10 Uhr; Durch einen Taschendiebstahl ist einer Frau in Velen ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden: Den Tätern fiel eine Bankkarte in die Hände, mit der sie im Nachgang zwei Mal Geld vom Konto der Geschädigten abhoben. Zu dem Diebstahl war es am Dienstag gegen 12.10 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße Alte Gärtnerei gekommen. ...

