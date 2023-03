Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kupferdiebstähle im Industriegebiet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Ridderstraße und Heisenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 05.03.2023, 18.30 Uhr, und 06.03.2023, 05.10 Uhr;

In zwei metallverarbeitende Betriebe sind Unbekannte in einem Ahauser Industriegebiet gewaltsam eingedrungen. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Täter in der Nacht zum Montag zunächst Zugang auf ein benachbartes Betriebsgelände. Anschließend schnitten sie die Zäune zwischen den Grundstücken auf. Damit sie ein Fahrzeug für den Abtransport des Diebesgutes näher an den Betrieb an der Heisenbergstraße fahren konnten, versetzten die Einbrecher einen vor der Halle stehenden Wagen der geschädigten Firma. Dazu schlugen sie eine Seitenscheibe ein und lösten die Bremsen. Der Abtransport von Kupferteile aus einem Betrieb an der Ridderstraße erfolgte über das Nachbargrundstück. Die Tür zu einer Werkshalle hatten die Unbekannten zuvor aufgebrochen.

Bereits Anfang Februar kam es zu einem gleichgelagerten Fall an der Ridderstraße. Hier der Link zu der Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5438321

Auch in der nördlich gelegenen Nachbargemeinde Heek trieben Metalldiebe am Wochenende ihr Unwesen. Dort stahlen Unbekannte in der Nacht zum Samstag nach derzeitigem Erkenntnisstand auf einem Friedhof von 24 Ruhestätten Grabschmuck. Die Kripo in Ahaus sucht Zeugen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell