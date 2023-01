Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Abbiegen Pedelec erfasst

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Krommerter Weg / Dännendiek;

Unfallzeit: 18.01.2023, 17.00 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin hat am Mittwoch in Rhede schwere Verletzungen erlitten, ein Radfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein 69-Jähriger hatte mit seinem Auto gegen 17.00 Uhr den Krommerter Weg befahren. Er wollte nach rechts in den Dännendiek in Richtung Borken abbiegen. Dabei stieß der Rheder gegen eine 15-Jährige, die mit ihrem Pedelec parallel auf dem Bürgersteig am Krommerter Weg in Richtung Innenstadt gefahren war und die Kreuzung querte. Die Rhederin stürzte gegen das Fahrrad eines neben ihr fahrenden Gleichaltrigen. Die verletzten Jugendlichen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell