Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf Dieselspur ausgerutscht

Zeugenaufruf

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Kreisverkehr "Butenwall/Neutor"

Unfallzeit: 19.10.22, 10.45 Uhr

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochmorgen, gegen 10.45 Uhr, ein 63 Jahre alter Pedelecfahrer zu. Der Borkener war im Kreisverkehr "Butenwall/Neutor" an der Ausfahrt in Richtung Raesfelder Straße auf einer Dieselspur ausgerutscht und infolgedessen gestürzt. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle. Der Verursacher der Dieselspur ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000. (fr)

