Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht in Hundewick

Stadtlohn (ots)

Unfallzeit: 19.08.2022, 16.45 Uhr

Unfallort: Stadtlohn, Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Hundewick

Am Freitagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Kleinwagen einen Transporter eines 21-jährigen Paketzustellers aus Nordhorn. Dieser hatte nach eigenen Angaben an einer Kreuzung in der Bauernschaft Hundewick gewartet, um sich zu orientieren. Der Fahrer des Kleinwagens, ein junger Mann mit einer Frisur mit "Undercut", fuhr rechts an ihm vorbei und beschädigte den Transporter dabei. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

