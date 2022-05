Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrt endet unfreiwillig

Fahrer berauscht

Ahaus (ots)

Für zwei 20-Jährige endete die Autofahrt unfreiwillig in Ahaus. Der Fahrer wie auch der Beifahrer hatten in den Niederlanden Drogen eingekauft und zudem konsumiert. Polizisten hatten die Männer in der Nacht zum Sonntag auf der Graeser Straße angehalten. Bei dem Fahrer schlug ein Drogentest an, sodass ein Arzt eine Blutprobe entnahm, um den Konsum exakt nachweisen zu können. Die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher, sie untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell