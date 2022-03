Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pumpe von Dach gestohlen

Bocholt (ots)

Eine Wasserpumpe gestohlen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen von einer Baustelle in Bocholt. Das Geschehen spielte sich an der Industriestraße ab, wo die Pumpe auf dem Dach eines Gebäudes installiert war. Zu der Tat kam es zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 12.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell