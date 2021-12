Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Brand am Vereinsheim

Groß Reken (ots)

Mutmaßlich durch unsachgemäße Entsorgung von Asche gerieten am Mittwoch nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Mülltonnen in Groß Reken in Brand. Die vor einer Blechhütte stehenden Behälter brannten völlig aus. Die Flammen griffen auf den metallenen Unterstand über. Auch Türen eines gegenüberliegenden Gebäudes wurden beschädigt. Gegen 16.00 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zur Brandstelle am Bollengraben ausgerückt. Ein Zeuge konnte nicht ausschließen, dass noch nicht gänzlich erkaltete Asche in eine der Tonnen entsorgt worden war. Am Vorband hätten einige Personen ein "Lagerfeuer" am Vereinsheim in einer Feuerschale entfacht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1.000 Euro.

