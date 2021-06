Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Katalysator entwendet

Bocholt (ots)

Auf den Katalysator eines parkenden Wagens hatten es unbekannte Täter jetzt in Bocholt abgesehen. Sie montierten diesen von einem VW Golf ab, der auf einem Parkplatz am Holunderweg gestanden hatte. Dazu kam es zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 04.55 Uhr. Wie berichtet, hat sich eine ähnlich gelagerte Tat in dieser Woche auch in Gronau abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

