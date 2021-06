Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kind bei Unfall schwer verletzt

Ahaus (ots)

Ein siebenjähriges Kind ist am Donnerstag in Ahaus bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Junge hatte einen Gehweg an der Ahauser Aa parallel zum Lönsweg von der Bahnhofstraße kommend befahren. Sein neunjähriger Bruder lief zu Fuß vor ihm her. Dabei stießen beide zusammen, und der Siebenjährige stürzte. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

