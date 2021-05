Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Tritt gestürzt: Radfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Bocholt erlitten: Der Mann war gestürzt und auf einen Betonpfeiler gefallen, nachdem ein Unbekannter gegen sein Rad getreten hatte. Vorangegangen war ein Streit: Zeugen hatten beobachtet, wie der Bocholter und der Unbekannte jeweils mit dem Rad auf dem Geh- und Radweg an der Meckenemstraße gefahren seien. Dabei hätten sich beide gestritten. Schließlich habe der andere Radfahrer mehrfach gegen das Rad des 63-Jährigen getreten, so dass dieser zu Fall kam. Die unbekannte Person entfernte sich weiter in Richtung Bärendorfstraße. Der schwer verletzte Bocholter kam in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: circa 18 Jahre alt, von eher kleiner Statur, dunkler Teint, dunkle kurze Haare, trug eine schwarze Basecap mit dem Schirm nach hinten und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell