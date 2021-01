Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Radfahrer bei Unfall verletzt

Heek (ots)

Heek-Nienborg - Radfahrer bei Unfall verletzt Leichte Verletzungen hat sich ein 62-Jähriger am Dienstagmorgen in Nienborg zugezogen. Der Radfahrer aus Heek war gegen 05.45 Uhr auf der Hauptstraße aus Richtung Dorfkern kommend in Richtung Eper Straße unterwegs, als ein 51-jähriger Autofahrer seinen Weg kreuzte. Der Ochtruper hatte die Ochtruper Straße aus Richtung Friedhofstraße kommend in Richtung Hauptstraße befahren und wollte an der Kreuzung Hauptstraße/Ochtruper Straße/Ossenkamp nach links abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer. Es kam zur Kollision, durch die der Heeker stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Verkehr auf der Hauptstraße ist durch Verkehrszeichen 306 StVO grundsätzlich vorfahrtberechtigt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell