POL-BOR: Bocholt - Messerschleifer erbeuten Bankkarte nebst PIN

Bocholt (ots)

Am Freitagvormittag gaben sich in Bocholt zwei Unbekannte als Messerschleifer einer Firma aus Solingen aus. Eine ältere Dame aus Bocholt fiel auf diese Masche herein, als die beiden gegen 10.30 Uhr vor ihrer Tür auf der Hohenzollernstraße standen und geklingelt hatten. 400 Euro verlangten sie nach dem Schleifen mehrerer Messer. Diese Summe hatte die Frau nicht im Haus. Da sie den Männern anscheinend vertraute, willigte sie ein und übergab ihnen ihre Bankkarte nebst PIN. Damit verschwanden die beiden Täter. Die telefonische Kontosperrung der mittlerweile misstrauisch gewordenen Geschädigten kam zu spät. Das Konto war bereits geräumt. Die Unbekannten hatten einen dreistelligen Betrag abgehoben.

Bei den Tätern handelt es sich nach Angaben der Geschädigten um zwei schwarz gekleidete Männer mit schwarzen Haaren im Alter von etwa 35 Jahren. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der Täter hatte einen kurzen Bart.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

