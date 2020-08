Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Pfarrbüro

Velen-Ramsdorf (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher in das Pfarrbüro der Kirchengemeinde St. Walburga an der Straße Ravendyk ein. Im Gebäude brachen die Täter mehrere Türen auf und einen Tresor aus einem Schrank. Der oder die Täter versuchten vergeblich, den Tresor aufzuflexen. Konkrete Angaben zur möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahem noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

