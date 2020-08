Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - 150 m Kupferkabel gestohlen

Südlohn-Oeding (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde in dem Neubaugebiet "An der Schlinge" ein 150 m langes Kupferkabel im Wert von ca. 1.000 Euro gestohlen. Das Kabel war schon in die Erde verlegt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

