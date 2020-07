Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - NACHTRAGSMELDUNG - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L 608

Gescher (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Abend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 608. Nach ersten Feststellungen war eine 18-jährige Frau aus Siegen gegen 18:10 Uhr mit ihrem PKW auf der L 608 aus Richtung Franz-Josef-Straße (K 6) in Richtung B 525 gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden PKW einer 26-jährigen Stadtlohnerin zusammen. Deren Fahrzeug prallte nach dem Zusammenstoß noch gegen eine Leitplanke. Die 18-Jährige, ihr mit im PKW sitzendes Kind (10 Monate)sowie die 26-jährige Frau aus Stadtlohn wurden schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen geborgen werden. Während die 26-jährige Stadtlohnerin mit einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik geflogen wurde, kamen die 18-Jährige und ihr Kind mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 608 komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

