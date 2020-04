Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Rattenfallen gestohlen

Rhede (ots)

Mit einer Flöte lockte ein Rattenfänger in einer Sage der Gebrüder Grimm die Tierchen aus der Stadt. Ein Dieb in Rhede verfolgt offenbar einen anderen Plan. Insgesamt 14 Bisamfallen entwendete ein unbekannter Täter an der Bocholter Aa. Den Diebstahl der Rattenfallen stellte der Besitzer am Montag fest. Wer Hinweise geben kann, möge sich an das Kriminalkommissariat Borken wenden: Tel (02861) 9000.

