Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Reken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag in Reken. Eine 26-Jährige befuhr gegen 16.10 Uhr von der L608 kommend den Heltweg in Richtung B67. Als die Dülmenerin links in die Straße Hadenbrok einbiegen wollte, bremste sie ab. Zu spät bemerkte das ein 35-jähriger Autofahrer hinter ihr - der Rheder fuhr mit seinem Pkw auf. Ein Rettungswagen brachte die 26-Jährige und ihren Beifahrer, ein 25-jähriger Dülmener, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

