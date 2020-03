Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Weiterer Pkw-Aufbruch

Bocholt (ots)

Gestern berichteten wir bereits über drei Pkw-Aufbrüche in Bocholt. Zwischenzeitlich wurde eine weitere Tat angezeigt, welche vermutlich ebenfalls in der Nacht zum Montag auf dem Schongauer Weg verübt wurde. Der oder die Täter brachen einen BMW auf, aus dem sie das Navigationssystem ausbauten und entwendeten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

