Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fahrrad, Werkzeug und Getränke entwendet

Gescher (ots)

Aus einer Garage eines Wohnhauses am Hackenschlatt in Gescher haben Unbekannte eine Spaltaxt, ein Beil, ein Herrenfahrrad, Motorsägenzubehör und Getränkekisten entwendet. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 16.15 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

