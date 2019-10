Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro hat eine Autofahrerin am Montag in Ahaus verursacht. Der graue VW Golf hatte gegen 10.10 Uhr auf dem Parkplatz an der Wallstraße gestanden. Die Verursacherin flüchtete vom Unfallort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen in Richtung Kreisverkehr Wüllener Straße / Wessumer Straße. Der Geschädigte beobachtete das Unfallgeschehen. Hierbei soll es sich um einen weißen VW-Tiguan mit AH-Kennzeichen handeln.

Die Polizei bittet die Fahrerin und Zeugen sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02561) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

