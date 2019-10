Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Toter Hund: Halter meldet sich

Ahaus (ots)

Wie bereits berichtet, war am Mittwoch ein verendeter Hund am Straßenrand des Gescher Damms zwischen Bröckebach und Hagenbach in Ahaus gefunden worden. Der Hundehalter hat sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet. Der Hund sei ihm im Waldgebiet Bröcke davongelaufen. Es ist anzunehmen, dass das Tier nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen verendet ist.

