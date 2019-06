Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Firmen eingebrochen

Borken (ots)

Mehrere Fahrzeugschlüssel haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag bei einem Einbruch in eine Firma in Borken gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Straße Landwehr verschafft, indem sie ein Tor aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten verschiedene Räumlichkeiten und brachen einen Tresor auf, in dem die Schlüssel gelegen hatten. Damit öffneten sie ein Fahrzeug, das auf dem Firmengelände stand. Die Täter entwendeten daraus einige Fahrzeugteile. In der gleichen Nacht ist es an der Straße Landwehr auch zu weiteren Einbrüchen in fünf Firmen gekommen. Die Täter hatten sich jedesmal gewaltsam Zugang verschafft und Räumlichkeiten durchsucht. Ob und was die Unbekannten entwendet haben, stand in diesen Fällen zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell