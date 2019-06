Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallfahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Ahaus (ots)

Unangenehme Folgen zieht ein Unfall für einen 56 Jahre alten Autofahrer nach sich - und das nicht nur wegen des dabei entstandenen Sachschadens in Höhe von 1.000 Euro: Der Rheinenser besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Herausgekommen war das am Montag in Ahaus: Der 56-Jährige hatte gegen 19.00 Uhr auf dem Vredener Dyk an einer Ampel bei Rotlicht abgebremst. Weil er über die Haltelinie gekommen war, setzte er seinen Wagen zurück. Dabei stieß dieser mit dem Auto einer 29-jährigen Ahauserin zusammen. Der Rheinenser machte zunächst falsche Angaben zu seiner Person - in der Polizeiwache Ahaus konnten die Beamten seine Identität schließlich ebenso feststellen wie den Umstand, dass er nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt.

