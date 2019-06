Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer leicht verletzt

Ahaus (ots)

Mit einem gestürzten Pedelecfahrer ist am Montag in Ahaus der Fahrer eines Rennrades zusammengestoßen. Zu dem Unfall war es gegen 18.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Buurser Straße (Kreisstraße 18) in Alstätte gekommen. Ein 71-jähriger Vredener war dort im Gebiet der Bauerschaft Besslinghook in Richtung Alstätte unterwegs. Als ihm ein 39-jähriger Vredener mit seinem Rad entgegenkam, bremste der Pedelecfahrer stark ab, um ihm auszuweichen. Dabei rutschte sein Vorderrad weg und er kam zu Fall. Der entgegenkommende 39-Jährige konnte trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.100 Euro.

