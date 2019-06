Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall im Kreisverkehr

Fahrradfahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 45 Jahre alte Autofahrerin aus Ahaus gegen 16.45 Uhr von der Wessumer Straße in den Kreisverkehr mit der Graeser Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 43-jährigen Fahrradfahrerin aus Ahaus, die sich bereits in dem Kreisverkehr befand. Die 43-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

