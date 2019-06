Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Restmüllcontainer brannte

Ahaus-Alstätte (ots)

Am Donnerstag geriet aus noch ungeklärter Ursache auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Straße Gerwinghook der Inhalt eines Restmüllcontainers in Brand. Durch das Feuer wurde auch die Fassade des angrenzenden Schweinestalls in Mitleidenschaft gezogen, ebenso wurden 12 leere Wassertanks beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

