Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken/Vreden - Einladung an Pressevertreter zum Präventionsprojekt "PoliPedelec"

Kreis Borken/Vreden (ots)

Am Dienstag, 04.06.2019, findet die Auftaktveranstaltung für das Präventionsprojekt "PoliPedelec" der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Borken statt. Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen

ab 14.00 Uhr am kulturhistorischen Zentrum Kult, Butenwall 4, in Vreden.

Die Kreispolizeibehörde Borken will damit in Kooperation mit der Stadt Vreden einen Beitrag leisten, die Zahl der Unfälle unter Beteiligung von Pedelecfahrern zu verringern. Unter Führung von Radpolizisten werden vorbereitete Stationen in Vreden angefahren, an denen zum Thema Radsicherheit informiert wird und die Teilnehmer zum Teil aktiv eingebunden werden. Darüber hinaus steuern die Gruppen auch verschiedene markante Punkte im Verkehrsnetz an wie zum Beispiel Kreisverkehre, an denen auf die besondere Situation vor Ort und das richtige Verhalten dort eingegangen wird. Ihre Teilnahme an der ersten "PoliPedelec"-Tour zugesagt haben Landrat Dr. Kai Zwicker, Abteilungsleiter der Polizei Borken Frank Burre, Direktionsleiter Verkehr Olaf Gottschalk, Leiter Führungsstelle Direktion Verkehr Peter Lefering, der Erste Beigeordneter der Stadt Vreden, Bernd Kemper, Landtagsabgeordnete Heike Wermer, Landtagsabgeordneter Wilhelm Korth, der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Borken, Benjamin Böhr und Dr. Gerswid Altenhoff-Weber, Leiterin des Fachbereichs Verkehr Kreis Borken.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell